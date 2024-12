Inter-news.it - Inter-Udinese a San Siro, cambiamenti per motivi di ordine pubblico: le info per i tifosi

Leggi su Inter-news.it

Questa sera alle 21 l’darà il via alla sua avventura nella Coppa Italia 2024/25 affrontando l’negli ottavi di finale. La gara, prevista in turno secco, si disputerà allo stadio San, con inerazzurri pronti a sostenere la squadra di Simone Inzaghi in questa importante sfida. Per l’occasione, il club ha fornitormazioni utili per garantire un accesso sicuro e organizzato all’impianto.PER I– “L’apertura dei cancelli è fissata per le 19:00, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 18:00. A seguito deivenuti perdinella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti idurante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore”.