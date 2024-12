Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: caccia al centrocampista, due nomi su tutti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

È sempre più emergenziale la situazione nel centrocampo di Paulo Fonseca. Ed è qui che si concentra infatti ildel, per un reparto che al momento, considerati gli infortuni recenti di Musah e Loftus-Cheek e quello di lunga data di Bennacer, può contare solo su due elementi, Reijnders e Fofana. Serve assolutamente un terzo nome che possa permettere al tecnico di effettuare le rotazioni necessarie a non sovraccaricare ancora i due mediani. Gli indiziati principali, stando a quanto riportato da Caught Offside e.com, sono due: il primo è Carney Chukwuemeka del Chelsea, il secondo è Morten Frendrup del Genoa.Chukwuemeka il colpo dalla PremierStando al sito di notizie inglese, da parte dei Blues ci sarebbero state delle aperture per quanto riguarda un’eventuale partenza di Carney Chukwuemeka,classe 2003 che sta facendo molta fatica a ritagliarsi uno spazio nell’undici disegnato da Enzo Maresca.