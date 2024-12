Oasport.it - Baseball, sorteggiati i gironi degli Europei 2025: l’Italia incomincerà l’avventura a Senago

Sono statidi, che si disputeranno dal 20 al 27 settembre secondo una nuova formula: le prime otto classificate dell’ultima rassegna continentale sono state suddivise in due gruppi che si giocheranno a Rotterdam (Paesi Bassi), mentre le altre otto partecipanti sono state inserite nei raggruppamenti previsti trae Anversa (Belgio).giocherà dunque in casa sfidando Svizzera, Grecia e Lituania nella Pool C. Il Belgio animerà invece il gruppo D insieme a Croazia, Austria e Ungheria di fronte al proprio pubblico. La Spagna detentrice del titolo incrocerà Germania, Cechia e Svezia nel girone A, mentre l’Olanda padrona di casa ospiterà Gran Bretagna, Francia e Israele.Le due migliori classificate dei gruppi C e D affronteranno terza e quarta classificata deiA e B.