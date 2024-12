Isaechia.it - Striscia la Notizia, Milly Carlucci riceve il Tapiro d’Oro dopo il caso Mariotto: la sua reazione

la convulsa consegna dela Guillermo, Valerio Staffelli non poteva dimenticare di donare il temutissimo premio alla padrona di casa di Ballando con le Stelle,.Il servizio andrà in onda nella puntata di questa sera. Il comunicato stampa della produzione del tg satirico di Antonio Ricci:Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli torna sul “Guillermo” e consegna il, attapirata per la serie di discussi comportamenti del giudice venezuelano a Ballando con le stelle. L’ultimo in ordine di tempo è una frase pronunciata in onda dapoco prima di entrare sul palco (“Che figlia de.”) ed evidenziata dal tg satirico.La conduttrice ai microfoni dell’inviato ha anche commentato il “figlio de na mign**a” esclamato dal giudice nel backstage della scorsa puntata di Ballando con le Stelle.