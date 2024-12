Ilrestodelcarlino.it - Otto opere d’arte donate alla città

Passerà dall’arte la riqualificazione urbana di Corridonia. Da poco il Comune ha accoltoda Paolo Pompei, Valerio Valeri, Rocco Natale, Valfrido Gazzetti, Anna Iskra Donati, Loreno Sguanci, Silvio Craia e dall’indimenticato Egidio Del Bianco, alle quali si è aggiunto un busto di Filippo Corridoni che probabilmente andrà nella sua casa-museo. "L’idea è di collocarle nel contesto urbano – spiega l’assessorecultura Massimo Cesca –, l’ipotesi principale è lungo viale Italia, in modo da costituire una sorta di cerchio, collegato con l’opera di Silvio Craia di piazzale della Vittoria. Questo è il punto di partenza di un progetto più ampio, in quanto vorremmo arricchire ogni anno la nostra dotazione artistica, e far sì che in centro l’arte contemporanea faccia da anello di congiunzione tra la base medievale e l’architettura razionalista di piazza Corridoni.