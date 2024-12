Ilgiorno.it - Malore alla guida. Si schianta contro i militari

Ilimprovviso, poi lo schiantouna gazzella dei carabinieri, una passante e la recinzione di un’abitazione. Drammatico l’incidente che ha sconvolto la mattinata di ieri lungo via IV Novembre. Il bilancio è di cinque feriti. Tutto si è consumato in pochi istanti, poco prima delle 11. Un furgone Ford Transit,to da un 45enne, è andato fuorillo mentre procedeva in direzione di San Giorgio lungo la trafficata arteria. Il conducente, colto da unimprovviso, ha perso ladel mezzo e ha centrato in pieno una gazzella dei carabinieri in transito, poi ha travolto una donna di 49 anni che stava camminando sul marciapiede, infine si èto con violenzala recinzione di un’abitazione, all’altezza del civico 13 di via IV Novembre. Sul posto tre ambulanze, due automediche e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.