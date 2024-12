Lapresse.it - Influenza aviaria, primo caso grave in un uomo negli Usa

diStati Uniti. A contrarre la malattia una persona in Louisiana. Lo ha riferito il Cdc (Center for Disease Control and Prevention), spiegando che il paziente era stato a contatto con uccelli malati e morti in allevamenti domestici. I funzionari dell’agenzia non hanno immediatamente fornito dettagli sui sintomi dell’. Si tratta anche delumanoStati Uniti legato all’esposizione a un allevamento domestico. I casi precedentiStati Uniti erano stati lievi e la stragrande maggioranza riguardava lavoratori agricoli esposti a pollame o bovini malati. Quest’anno sono state segnalate oltre 60 infezioni da, più della metà delle quali in California. In due casi, un adulto nel Missouri e un bambino in California, le autorità sanitarie non hanno ancora determinato come abbiano contratto il virus.