Sport.quotidiano.net - Football Americano, il programma del fine settimana. Aquile a Bologna coi Marines, Duchi con Milano

Leggi su Sport.quotidiano.net

È arrivato il momento della verità per le Open1Ferrara e gli SgiFerrara, entrambe impegnate nelle semifinali delle rispettive competizioni nazionali. Due sfide fondamentali, che potrebbero proiettare Ferrara verso un traguardo storico. Le Open1scenderanno in campo sabato alle 20.30, presso lo storico campo della Lunetta Gamberini a, per affrontare i Lazionella semifinale di Coppa Italia. Nonostante il match sia formalmente una partita casalinga per le, la partnership con i Warriorsha portato la sfida a giocarsi in una delle sedi più iconiche delitaliano. Dopo la vittoria per 12-6 contro inell’ultima giornata di regular season, lesanno di avere tutte le carte in regola per replicare il successo. Guidati da coach Rigato, i ferraresi punteranno sulla solidità della difesa e su un attacco versatile che ha mostrato capacità di adattarsi a diverse situazioni di gioco.