Attentato a Kirillov arrestato 29enne uzbeko Mosca | È stato reclutato da Kiev

Una persona sospettata dell’omicidio del generale russo Igore del suo assistente sono state arrestate. Lo ha riferito Kommersant citando fonti informate. Il giovane – come spiegato – sarebbeindividuato tramite le telecamere di sorveglianza che hanno registrato un paio di aiuto sospette nei pressi della scena del crimine. Si tratterebbe di una ragazzo di 29 anni, di origini uzbeke.Leggi anche: Previsioni meteo, in arrivo una tempesta sull’Italia: venti forti, mareggiate e neve a bassa quotaLa portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto di “non avere dubbi” in merito ai “mandanti” dell’omicidio del generale Igorcapo della divisione di armi chimiche dell’esercito russo. “La nostra indagine stabilirà sicuramente tutti i dettagli ma non ho dubbi su chil’autore e chi siail mandante”, ha affermato alla radio Sputnik.