Storytel Italia | la classifica degli ascolti 2024

Anche nel, l’si conferma un mercato strategico per lo sviluppo globale di, la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast, tra i leader mondiali del settore audio, che supera i 2.3 milioni di utenti nel mondo e un catalogo complessivo di più di 1 milione di titoli in 40 lingue.I 10 titoli più ascoltati neldagli utentiinsono:Quando muori resta a me, letto dall’autore Zerocalcare con Neri Marcorè (un’esclusiva)Tutta la vita che resta di Roberta Recchia, letto da Valentina Tarozzi (Rizzoli)La vegetariana di Han Kang, letto da Matteo Alì (un’esclusiva)Harry Potter e la pietra filosofale di J.K Rowling, Francesco Pannofino (Pottermore Publishing)Intrecci: l’arte delle relazioni di e con Ameya Gabriella Canovi (un’esclusiva)Long Story Short: L’audiobook club di Giulia Valentina di e con Giulia Valentina (un’esclusiva)Scanner: La rassegna stampa di e con Valerio Nicolosi (un’esclusiva)Dare la vita di Michela Murgia, letto da Lorenzo Terenzi (Rizzoli)Chi dice e chi tace, letto dall’autrice Chiara Valerio (Emons)Norwegian Wood di Haruki Murakami, letto da Francesco Montanari (Einaudi – un’esclusiva)Unache premia la scelta didi investire il più possibile nell’arrivo in piattaformaaudiolibri in contemporanea con le uscite in libreriae nei contenuti originali.