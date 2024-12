Liberoquotidiano.it - "Qual è il dovere di un allenatore": Milan, Mauro Tassotti affonda Paulo Fonseca

Rovinare il compleanno dei 125 anni di uno società gloriosa, che ha vinto tantissimo, ma che deve fare i conti con una squadra oggi lenta, compassata e già lontana dagli obiettivi di stagione. Il pari per 0-0 contro il Genoa ha denotato unscarico, senza voglia, uscito tra i fischi di un San Siro gremito. Era anche la serata degli ex — dal trio Van Baster-Gullit-Rijkaard ai più “giovani” Pirlo, Seedorf, Amborisini e Inzaghi — che hanno assistito a uno spettacolo pietoso. Immancabili così sono arrivate le critiche, come quella di, per 36 anni di fila in rossonero, prima da giocatore e poi da. Ospite di Radio anch'io Sport (Rai Radio 1), l'ex terzino deldi Sacchi ha così detto: "Tanti hanno avuto difficoltà dopo le coppe, ma ieri (domenica sera, ndr) era una partita da vincere — le sue parole — Ci sono molte squadre davanti, non sarà semplice scalare la classifica - ha aggiunto l'ex difensore - Arrivare in Champions League per questo tipo di società è fondamentale.