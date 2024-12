Ilrestodelcarlino.it - «Progettiamo la Ferrara dei prossimi trent’anni Costruiremo una città vivibile per tutti»

“Se c’è qualcuno seduto all’ombra oggi è perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa”. Faccio mia questa citazione di Warren Buffett per il messaggio che racchiude al suo interno e che possiamo estendere a ogni aspetto dell’amministrare: ogni intervento deve servire a modellare, lache oggi è nostra ma che lasceremo alle nuove generazioni. Innovazione, sostenibilità, attenzione all’ambiente sono temi fondamentali per il futuro di. È un dato di fatto: la nostra è unastupenda, ma è stata trascurata per decenni. Quando siamo partiti, cinque anni fa,aveva bisogno di avanzare, di stare al passo coi tempi, di diventare quindi contemporanea e innovativa, perché senza innovazione non può esserci futuro. Non significa voler stravolgere la. Significa invece avviare progetti ambiziosi e moderni che possano inserirsi in modo coerente nello straordinario contesto storico ferrarese e nelle sue bellezze, giunte fino a noi attraversando i secoli.