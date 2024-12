Ilrestodelcarlino.it - Nasce l’Osservatorio sulle aree interne

un osservatorio per aiutare l’entroterra marchigiano e le tante famiglie che, specie in seguito al sisma, dopo avere verificato la qualità dei servizi che caratterizza la costa, faranno fatica a rientrare a vivere nellee montane., creato da Cna Marche, Confartigianato e Bcc della regione aderenti al gruppo bancario cooperativo Iccrea, monitorerà la demografia d’impresa, mettendo sotto la lente distretti, poli produttivi,e montane e il cratere del sisma. Particolare attenzione sarà infatti dedicata all’evoluzione del sistema manifatturiero regionale e al ruolo delle banche a radicamento locale sull’economia dei territori. I dati e le analisi forniti dalsaranno messi a disposizione della Regione Marche e degli enti locali. Il calo demografico dell’entroterra è una realtà: lee montane sono in sofferenza.