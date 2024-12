Ilgiorno.it - La febbre del sabato sera non scende. Tony & Stephanie scatenati in pista. Ispirati al film che diventò leggenda

Leggi su Ilgiorno.it

Nel 2010, ilè entrato a far parte della NationalRegistry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, che l’ha definita "storicamente e culturalmente significativa". La colonna sonora della pellicola ha venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo e mantenne il primato del disco più venduto di sempre fino alla pubblicazione di Thriller di Michael Jackson nel 1982. La “” da discoteca rappresentò un tale fenomeno sociale da far aumentare del 50% in un anno il numero dei locali da ballo, in anni difficili di delinquenza di strada, profonda crisi fiscale e alti livelli di disoccupazione. Questi alcuni numeri delladelin versione. Ma la trasposizione teatrale non teme il confronto. E al Nazionale è sbarcato (con ottimi numeri) lo spettacolo, su licenza di Broadway Licensing, diretto da Mauro Simone.