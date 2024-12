Nerdpool.it - Karate Kid: Legends, le nuove foto dal set vedono Macchio e Jackie Chan protagonisti

I fan diKid di tutte le generazioni possono ora gioire insieme. Le saga di lunga durata ed i vari sequel, si uniranno nel prossimo film,Kid:, che collega la serie originale – guidata da Ralphe dal compianto Pat Morita – e il reboot del 2010 cone Jaden Smith. Ora, grazie a un’anticipazione di Entertainment Weekly, abbiamo un’idea di come sarà l’interazione tra i personaggi di entrambe le storie.Kid:segue il giovane Li (protetto del Mr. Han di) mentre partecipa a una gara di arti marziali. Tuttavia, dopo essersi reso conto che il suo insegnamento da solo non sarà sufficiente a fargli vincere il torneo, il signor Han chiede aiuto al vecchio studente del signor Miyagi, Daniel LaRusso.Un film che convergerà tutti gli altriLa serie originale diKid è iniziata nel 1984 e ha avuto un successo così grande da portare a diversi sequel: TheKid Part II del 1986, TheKid Part III del 1989 e The NextKid del 1994, oltre a una serie animata del 1989, in gran parte dimenticata.