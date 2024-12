Ilrestodelcarlino.it - Il presidente granata Salerno entra nel direttivo della Lega B

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un po’ di Reggiana nel consiglioB: tra i consiglieri è stato eletto ilCarmelo(foto). Il nuovoB é, invece, Paolo Bedin, mentre completano il consiglio, oltre, Luigi De Laurentiis (Bari), Andrea Corradino (Spezia), Francesco Dini (Cremonese), Filippo Piccoli (Mantova) e Matteo Manfredi (Sampdoria). Il viceè Luigi De Laurentiis. Bedin é stato eletto alla terza votazione, dopo che iluscente Mauro Balata ha ritirato la candidatura. Nell’ultima votazione, 15 a 5 in favore di Bedin contro l’altro candidato Vittorio Veltroni. Bedin in carriera è stato dirigente del Vicenza e anchePro. Biglietti. É aperta la prevendita per sabato (ore 17.15 a Citta): su Ticketone ci sono a disposizione 1144 tagliandi per il settore ospiti.