Romadailynews.it - Antartide, svelati i misteri del lago Enigma

Leggi su Romadailynews.it

In, sotto una spessa copertura di ghiaccio perenne, ricercatori italiani INGV e CNR hanno scoperto un ecosistema unico nel suo genere all’interno del, un bacino di acqua dolce in prossimità della base italiana Mario Zucchelli.Sotto uno strato di ghiaccio di spessore anche superiore, in alcuni punti, ai 14 metri, questoera, fino a poco tempo fa, considerato completamente ghiacciato, mentre, si è scoperto, ospita una massa d’acqua liquida di almeno 12 metri di profondità.I ricercatori dell’INGV hanno eseguito delle perforazioni prelevando campioni del ghiaccio superficiale, della colonna d’acqua e del fondale. Le analisi chimiche e microbiologiche dei campioni hanno mostrato che ilè del tutto sprovvisto di sostanze nutritive, ma sono stati individuati “tappeti microbici”- pellicole di colonie microbiche alte fino a 40 centimetri e con un diametro di 60 centimetri – mai osservati prima in ambienti come questo.