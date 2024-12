Lanazione.it - Regali di Natale, il fenomeno Burr Basket conquista la Toscana: sapete cos’è?

Firenze, 16 dicembre 2024 - Una volta c’era il cesto di, rigorosamente di vimini, con dentro panettone e spumante. Oggi, al tempo dei social, a farla da padrona è il: ed ecco che i cestini pieni di cose buone e belle diventano colorati, divertenti, avvolgenti, per tutte le taglie (e tasche). E visto che l’apparenza conta oramai quanto la sostanza, sono proprio gli stessi(rispetto al loro contenuto) i veri. Questi cestini, rigorosamente personalizzati, hannoto le nuove generazioni, sono diventati virali tra i ragazzi anche in, tanto da essere il trend di questo. Il successo sta nel fatto che i destinatari sembrano adorare l'idea di ricevere un kit a sorpresa pieno di tanti piccolini, e chi li fa adora realizzarne uno per le persone care.