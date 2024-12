Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate dal 16 al 20 dicembre: Clara confessa a Jerome di averlo tradito

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci riservano le prossimeIl? Lesettimanali dal 16 al 20preannunciano grandi novità. Riflettori puntati su, che non riuscirà a far chiarezza sui suoi sentimenti e deciderà dire il suo tradimento a.Il9, trameal 20si confida con ElviraCosa prova davveroper Alfredo? A questa domanda la ragazza non sa rispondere e – dopo essersi lasciata sfuggire dibaciato con Irene – decide di confidarsi anche con Elvira. Quando Irene viene a sapere che i due si sono scambiati un bacio, non nasconde ala sua convinzione che in realtà quest’ultima non le piaccia davvero, e la sprona a non vederlo più. Ma Irene non ne è così convinta, e non riesce a decidersi tra Perico e