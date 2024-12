Ilrestodelcarlino.it - Frasi sessiste nei consigli comunali: "Basta con le aggressioni verbali". Le donne fanno fronte comune

FERRARA Le accuse di sessismo, di tenere un atteggiamento ’maschilista’ negli ultimi giorni sono state trasversarli sia politicamente – da destra a sinistra – che geograficamente considerando che nel giro una manciata di giorni hanno interessato ilo comunale di Ferrara e quello di Comacchio, con dueere prese di mira – Marzia Marchi nel capoluogo e Sandra Carli Ballola a Comacchio – dai colleghi amministratori delle due maggioranze. Cui è stata aggiunta la capogruppo ino comunale di Fratelli d’Italia, Francesca Caldarone. Vicenda questa ulrima ricordata nel suo intervento dallaera di Fd’I, Camilla Mondini. "Solidarietà allaera Marchi (M5S) sulla frase spiacevole (dalere Rendine: "devo dire che è particolarmente eccitante quando si arrabia’, ndr) che le è stata rivolta, peraltro in una sede istituzionale, la violenza di genere è un tema delicato e importante, per questo ritengo non debba essere inquinato da ideologie.