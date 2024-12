Top-games.it - Come sbloccare e creare il piccone in Valheim

Uno dei primi strumenti principali che puoiè ildi cornaAll’inizio in, non c’è molto che puoi. Avrai bisogno di oggetti specializzati per andare avanti. Uno dei primi strumenti principali che puoiè ildi corna, che ti apre all’estrazione, alla fusione e altro ancora.In questa guida di, ti mostreremo cosa occorre peril. Quindi spiegheremocrearlo e cosa puoi fare una volta che ne hai uno.ilPeril, devi completare una delle prime sfide del gioco: evocare e sconfiggere Eikthyr, il primo boss di.Quando sconfiggi Eikthyr, lascerà cadere un oggetto cruciale: le corna dure. Dopo aver ricevuto quell’oggetto, avrai ciò che occorre per fabbricare ildi corna.