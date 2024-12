Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Roberta su Alessandro: “Ci stiamo provando, ma…”

Leggi su Anticipazionitv.it

Di Padua eVicinanza, due volti noti del Trono Over di, si preparano a festeggiare il loro primo anno d’amore. In un’intervista esclusiva al settimanale Nuovo, la coppia ha parlato dei loro progetti futuri Dal desiderio di diventare genitori alla convivenza: poi l’ex dama fa una rivelazione inaspettata sul programma Temptation Island. Scopriamo insieme cosa hanno raccontatosulla loro sfera privata e intima.news: il desiderio diDi Padua eVicinanzaInnamorati e sempre più uniti,Vicinanza ha rivelato il suo sogno più grande: “Spero di diventare padre a breve, è nei miei pensieri. Se a fine anno avessi una sorpresa da parte disarei l’uomo più felice del mondo e per me sarebbe il più bel regalo di Natale.