Thiago Motta impari da Conte e Gasperini, Napoli e Atalanta hanno carattere (La Stampa)

daNel commento su Ladi Torino (il giornale di famiglia), ecco cosa scrive Antonio Barillà:Negli altri anticipi,vincono in trasferta e volano rispettivamente a + 9 e + 7, soprattutto confermano, a differenza dei bianconeri, di avere davvero tutto per lottare fino in fondo. Dei bergamaschi conoscevamo coraggio e bellezza, adesso sappiamo che delle grandi possiedono anche il cinismo: a Cagliari la decima vittoria di fila non è figlia d’un gioco fluido e leggero, è sporca e per tanti versi fortunosa, costruita su un gol di Zaniolo e protetta dalle parate di Carnesecchi. Scontati i complimenti a? Dipende, perché stavolta vanno oltre l’impresa: ci è piaciuto che abbia rimproverato Zaniolo, definendone intollerabile il comportamento, perché se per due volte provochi i tifosi avversari dopo un gol, nella migliore delle ipotesi sei immaturo.