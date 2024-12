Ilrestodelcarlino.it - Tentata rapina alle poste di San Vittore

Si è trattato sicuramente di due balordi quelli che ieri mattina8, orario di apertura, hanno tentato di mettere in atto unanell’ufficio postale di San. Hanno aspettato che arrivasse la direttrice e appena si è avvicinata alla porta di ingresso per disinnescare il sistema di allarme, le hanno inteminato di aprire la porta dicendole "Apri apri". Lei ha aperto, è scattato l’allarme e i due dalla paura sono scappati a mani vuote. Non è stato possibile capire se si sia trattato di due italiani o stranieri, in quanto ddue parole pronunciate, "Apri apri", è stato impossibile per la direttrice decifrare bene l’inflessione linguistica. Poi nella concitazione dei fatti, la paura e il timore di subire qualcosa di brutto sono stati attimi difficili. I due avevano il volto travisato da passamontagna e cappuccio e non si sa se fossero armati.