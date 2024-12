Quotidiano.net - Susanna Tamaro: "Non giudicano né discriminano. Ci accolgono con umile pazienza. Ecco perché i cani sono amore"

Va’ dove ti porta il cane.ha appena dato alle stampe un libro in cui racconta i suoi amori vissuti con Argo, il cane disabile che metteva in fuga i pastori maremmani, con Bianchina, convinta di essere nel paradiso dei, con Tobia il cagnone anarchico dal cuore nobile e poi Pongo il cane "banale" che è riuscito a farsi adottare contro ogni previsione, Sissi il breton che cura l’insonnia, Archimede il beagle fedifrago con due famiglie, e tanti altri. Ogni cane è una storia, e ogni racconto di questa storia apre di volta in volta un varco in una dimensione sempre diversa, e sempre più profonda sia del nostro rapporto con questi animali – il loro ruolo terapeutico nella società –, sia – soprattutto – dell’unicità, dell’individualità e della sacralità che va in loro riconosciuta e rispettata.