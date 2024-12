Ilfattoquotidiano.it - Sulla discarica di Riceci nelle Marche fermata dalla provincia pende un ricorso al Tar. Ma decideranno prima i sindaci

La questione sembrava essere stata chiusa con la decisione, dello scorso 19 settembre, delladi Pesaro e Urbino di non autorizzare l’impianto diper rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Petriano, in località Ponte Armellina presso il piccolo centro agricolo di. Con piena soddisfazione delle associazioni ambientaliste, che avevano contrastato la proposta. Le colline suddivise in appezzamenti di terreno delimitati da filari di alberi di una delle vallate del Montefeltro, erano salve. Anzi, no. Forse. Già, perché la società proponente ha fattoal Tar. Nella speranza di ribaltare il diniego della. Così la soddisfazione delle associazioni ambientaliste che avevano contrastato il progetto anche chiedendo l’apposizione di un vincolo paesaggistico si trasforma in delusione.