Ilrestodelcarlino.it - Salvini replica a Vasco sul nuovo codice della strada: “Lo adoro, ma le droghe fanno male”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 16 dicembre 2024 - Botta e risposta traRossi sulle sanzioni più severe del. Prima le critiche del cantante a mezzo social sull’uso dei cannabinoidi per chi si mette alla guida – “Arrestati se fumate una canna”, ha dettoin un reel – poi l’affondo del vicepremier che ha varato ilregolamentole in vigore da ieri. “come cantante, ma tutti i tipi di droga: vorrei che non si confrontasse con me ma con i parenti di qualcuno che è morto coinvolto in un incidentele che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti”, ha commentato Matteotornando sulla polemica conlegata al. “Non c'è da ridere quando si parla di alcol e droga - ha aggiunto -.