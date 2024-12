Sport.quotidiano.net - Rimini, sos infermeria. Buscè dovrà reinventare il pacchetto arretrato

Un punto che vale oro e l’che torna a riempirsi. Non sono giorni baciati dalla fortuna quelli che sta attraversando ildi. Perché è vero che il pareggio di venerdì sera con il Pineto è di quelli da tenersi strettissimi, ma la serata abruzzese è stata nefasta dal punto di vista ‘medico’. Da tenere sott’occhio c’è la caviglia di Gorelli. Il difensore, uscito dal campo dopo appena dieci minuti contro il Pineto, sicuramente salterà la gara di mercoledì in Coppa Italia contro il Pineto, ma presumibilmente anche quella pre natalizia di campionato contro il Carpi al ’Neri’. Una prima radiografia fortunatamente ha escluso fratture, ma serviranno ulteriori accertamenti medici per valutare le condizioni della caviglia del centrale toscano. Accertamenti ai quali sisottoporre anche Cinquegrano.