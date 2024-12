Ilfattoquotidiano.it - L’oroscopo di Marco Pesatori per il 2025, ecco le previsioni segno per segno: “I Pesci da ultimi saranno i primi. Arriva il big bang bollente e caldo dell’Ariete: passione pura”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è l’astrologo intellettuale, anzi l’intellettuale astrologo. Una ventina i libri pubblicati fra saggi e romanzi. Sono testi che raccontano l’astrologia da punti di vista inediti, tracciano parallelismi con l’arte, con la letteratura, con la musica e con la filosofia. E’ in uscita la nuova edizione di “Segni” (edito da Mimesis), un classico della scena astrologica, che rappresenta uno dei suoi lavori più venduti. E’ un libro che entra nei meccanismi del carattere, “quello che William Reich – spiega lui stesso – chiamava gabbia caratteriale” per descrivere i simboli di base dei segni astrologici. In esclusiva per FqMagazine,anticipa alcuni contenuti di questo suo raffinato pensiero sui simboli dello zodiaco.“Tutto nasce da ciò che era prima del primo, il simbolo dei