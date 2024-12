Gqitalia.it - L'Air Jordan 1 Low OG Year of the Snake è di una bellezza raffinata

Ogni annoBrand celebra il Capodanno cinese con una serie di sneaker ispirate allo zodiaco e per il 2025 è stata presentata la Air1 Low OGof the. Mentre la maggior parte dei marchi prende il tema alla lettera aggiungendo finta pelle di serpente e dettagli simili a zanne e cose del genere, questa è una sneaker che si può indossare ogni giorno.Air1 Low OGof theNikeRealizzata su una base Summit White, laof theè apparentemente realizzata in pelle molto più pregiata rispetto alle altre AJ1. Le sovrapposizioni grigio chiaro Photon Dust avvolgono il toebox, il sistema di allacciatura e il tallone, mentre lo Swoosh testurizzato si snoda sui fianchi laterali e mediali per il classico look Nike.A sud, l'intersuola Air è immersa in una tonalità cremosa per un'atmosfera vintage, ed è rivestita da una suola in gomma trasparente.