Il genio di Luciano Grella torna nella sua Reggia: la storia dello stilista che da Triuggio ha vestito il jet set con leggerezza e umiltà

Monza – “Maestro di eleganza e promotore dell’artigianato italiano”. C’è già racchiusa l’essenza di ciò che è statonel sottotitolo del docufilm che lo riguarda, appena realizzato e proiettato ieri alla Villa Reale di Monza, in una mattinata a lui interamente dedicata. Lo, scomparso lo scorso 2 agosto all’età di 84 anni, dentro le sale dellamonzese ha compiuto una delle sue realizzazioni più mirabili, l’imponente mostra storica sui “100 anni di moda in Italia dal 1860 al 1960“, andata in scena nel 1995. Fu quello un successo clamoroso, ritenuto da molti stilisti la migliore mostra sulla moda mai realizzata in epoca recente, che segnala che, oltre a essere stato unoraffinatissimo, fu anche uomo di idee e di impresa, per cui non a caso ricoprì ruoli molto importanti in Confartigianato (tra cui presidente nazionale di Confartigianato Moda).