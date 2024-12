Ilrestodelcarlino.it - Giancarlo Fabiani è morto, addio al giornalista e titolare dell’antica stamperia di Petritoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Fermo) 15 Dicembre, 2024 – E’ venuto a mancare questa mattina, all’età di 73 anni,, nato e cresciuto ae innamorato del suo paese, residente a Carassai., consigliere comunale negli anni 2011/2016,(al centro storico di, tra i primi siti di attrattiva turistica) direttore dello storico giornale pubblicato dal Comune di‘Argomenti’. Ma, per tutti ‘Lu Stampatò’, è stato molto di più della sua carriera. Punto di riferimento per la comunità di ogni età, la morte di, ha toccato il cuore di tutti. Non solo ae Carassai, ma chiunque abbia avuto il privilegio di conoscere la sua sensibilità, dolcezza e attenzione per il prossimo, sempre. La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione di Carassai.