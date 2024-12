Lanazione.it - Firenze, la giungla degli affitti. Trovare casa è un’impresa: è la culla del mordi e fuggi

Inizia qui una serie di inchieste sulla questione abitativa nelle nostre città. Si parte da(nei prossimi giorni Bologna e Milano), dove l’argomento è da tempo tra i più discussi. Sul lato turismo ebrevi, è in atto in città una battaglia politica e legale che deve le sue origini alla cosiddetta delibera Nardella, prima del genere in Italia, creata ad hoc per vietare nuove locazioni ‘’ nell’area Unesco. A seguito dei ricorsi proposti contro l’atto, il Tar si è espresso pochi mesi fa, deliberandone, in sostanza, la illegittimità. Ma la nuova sindaca, Sara Funaro, sul solco del suo predecessore ha firmato un nuovo provvedimento, con le associazioni e i sindacatihost che hanno già annunciato un nuovo scontro a suon di carte bollate. L’appuntamento è fissato per maggio 2025, sempre davanti al tribunale amministrativo.