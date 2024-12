Farfalle si rifarà il processo sportivo per i presunti abusi nella ginnastica | La procura ha avvantaggiato Maccarani

Leggi su Open.online

Ilsuiritmica è da rifare. Iltore generale del Coni, Ugo Taucer, lo ha stabilito alla luce di alcune intercettazioni contenute nei fascicoli delordinario in corso al tribunale di Monza e che sembrano suggerire un primocondotto in maniera iniqua. Nei mesi scorsi, la vicenda delleaveva visto due ex ginnaste, Anna Basta e Nina Corradini, accusare di maltrattamenti la responsabile tecnica dell’Accademia di Desio, Emanuela, e Olga Tishina, la sua assistente. Ladel Coni ritiene che nelpossano essere state privilegiate alcune testimonianze – quelle favorevoli a– rispetto ad altre.Le intercettazioni altoreLadella Federha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa.