Bergamonews.it - Clusone piange Giuseppe Giudici e Franca Vitali, titolari della storica pasticceria Giudici e inventori del “Dolce Fanzago”

. “Un pezzo di storia diche se ne va: addio ai coniugi”, così si scrive sulla pagina Facebook di “Sei dise” e la notizia, che ha colpito un paese intero, quelloVal Seriana, è la scomparsa di due cittadini non solo molto conosciuti per la loro attività,dell’omonima, ma anche stimati e benvoluti da tutta la comunità.“Dopo una vita trascorsa insieme – così si legge -., nel privato come nel lavoro, ci hanno da poco lasciato. Artefici del successoomonima, rinomata per qualità ed artigianalità, riconosciuta dalla critica di settore, hanno onorato la comunitàse col famoso, deliziandola fino ai primi anni ’90. Con affetto e con stimali ricorda”.