Lanazione.it - Occasione per l’Ambra a San Giorgio Piacentino

Leggi su Lanazione.it

GhiottaperCavallini Pontedera chiamata a conquistare tutta la posta in palio di questa decima giornata di campionato. Stasera alle 21 Meini e compagne giocano sul parquet del San, ultimo in classifica con 5 punti contro gli 8 delle toscane avanti di due posizioni e reduci da un’importante vittoria interna che ha ridato morale e fiato alle pontederesi. Almeno sulla carta è un match alla portata delle biancoblu (nella foto Bianca Meini), ma il condizionale è d’obbligo in questo campionato lungo e impegnativo con una classifica molto concentrata. "Dobbiamo prestare la massima attenzione, affrontiamo una squadra giovane e molto volitiva – precisa coach Alessandro Bigicchi - che conferma che questo campionato è molto livellato. Quindi massima attenzione e concentrazione per questa sfida.