Mistermovie.it - Mister Movie | Al Cast di Avengers: Doomsday si aggiunge Hayley Atwell come agente Carter

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Un volto amato dai fan dell’MCU si prepara a fare il suo ritorno:, conosciuta per il ruolo iconico di Peggy, sarà presente in. Secondo quanto riportato da Deadline, l’attrice ha firmato per il progetto, ma non sono stati rivelati dettagli precisi sul ruolo che interpreterà nella trama.Il ritorno dell’Peggyha debuttatoPeggyin Captain America: The First Avenger (2011) e successivamente è stata protagonista della miniserie Agentnel 2013. Nel corso degli anni, il suo personaggio è apparso in numerosi progetti del Marvel Cinematic Universe, tra cui Captain America: The Winter Soldier,: Age of Ultron, Ant-Man,: Endgame e più recentemente in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dove ha interpretato una versione alternativa di Peggyproveniente da un’altra realtà.