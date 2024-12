Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2024 in DIRETTA: Nicole Monsorno prova l’impresa, fuori Pellegrino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:15 Partite le protagoniste della prima heat femminile, Jonna Sundling stra-favorita.18:13 Al via a breve le semifinali femminili:Sundling (SWE), Myhrvold (NOR), Joenssu (FIN), Janatova (CZE), Rydzek (GER), T-U Weng (NOR)Myhre (NOR),(ITA), Diggins (USA), Quintin (FRA), Stenseth (NOR), Gal (FRA)18:11 Semifinali maschili:Klaebo (NOR), Chanavat (FRA), Jouve (FRA), Northug (NOR), Anger (SWE), Young (USA)Jenssen (NOR), Valnes (NOR), Schumacher (USA), Ogden (USA), Holmboe (NOR), Amundsen (NOR)18:10 UUH! Bellissimadi Hellweger, a cui sono mancati pochissimi centimetri per la semifinale. La spaccata contro Schumacher e Moilanen purtroppo gli ha detto male, è 4°. I progressi in termini di tenuta sono però sembrati evidenti.18:09 Lascia tutti dov’erano Amundsen, che si è scelto la parte bassa e verosimilmente approderà comodamente in finale.