Lavoro precario in Romagna | aumentano gli occupati ma cresce la disparità salariale

Un quadro con luci e ombre quello che presenta il mondo delin questo periodo.gli, ma il precariato si dilata sempre più. E intanto nelle aziende cala la produzione e si moltiplicano le difficoltà. "Stiamo vivendo una situazione di paradosso – dice il segretario generale di CislFrancesco Marinelli -: da un latogli, dall’altro ci sono molti precari. Ci sono contratti a termine che si esauriscono in pochi giorni al mese e ci sono part time involontari soprattutto tra le donne, che ancora oggi registrano le maggiori difficoltà di accesso al. C’è poi una forte preoccupazione sul lato produttivo da parte delle aziende. Abbiamo comparti in forte difficoltà, come il manifatturiero, il metalmeccanico, il calzaturiero". "Sul nostro territorio abbiamo una forte incidenza della stagionalità – aggiunge Paolo Manzelli, segretario Uil -.