Iodonna.it - «L'affetto che hai dato, i cuori che hai spezzato: quando fai il bilancio della vita, tutto il resto è secondario» riflette l'attrice, che nel nuovo film impersona la moglie di un Richard Gere malato terminale

«Ero molto nervosa all’idea di incontrare Paul Schrader, regista un po’ macho di pellicole leggendarie. Poi ho visto un tweet in cui rivelava di essere un fan di Taylor Swift: mi sono rilassata.». E così Uma Thurman è entrata nel cast di Oh, Canada – I Tradimenti, che arriverà nelle nostre sale il 9 gennaio. E che segna una doppia reunion: quella di Schrader con– a 44 anni da American Gigolò – e quella di Uma con– a 32 da Analisi finale. “Pulp Fiction” ha 30 anni: la reunion con Uma Thurman, John Travolta, Keitel e Jackson X Leggi anche › Uma Thurman al concertofiglia Maya Hawke a Milano: «Sta spaccando» Ma non tragga in inganno l’entusiasmo del settantottenne regista per una popstar idolo dei ragazzi: non è indice di atteggiamenti giovanilisti.