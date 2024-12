Ilveggente.it - Juventus-Venezia, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della sedicesima giornata diA e si gioca sabato alle 20:45: probabili, diretta tv e.La vittoria contro il Manchester City in Champions League ha sicuramente dato nuova linfa alladi Thiago Motta. Una bella affermazione che ha rimesso a posto le cose nella classifica della massima competizione europea e, soprattutto, ha permesso al tecnico di recuperare qualche elemento che era fuori. Non solo fisicamente, ma anche mentalmente.A:(Lapresse) – Juvelive.itAd esempio: Vlahovic è tornato al gol, così come McKennie che era al rientro dopo l’infortunio. Due pedine fondamentali nello scacchiere dei bianconeri che dovrebbero, entrambi, scendere in campo dal primo minuto nel match di sabato sera contro il, ultimo in classifica, e alla disperata ricerca di punti per cercare di risollevarsi.