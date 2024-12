.com - Cosa ha causato il caldo record del 2024? Le ipotesi degli scienziati sul riscaldamento globale più veloce del previsto

Ilè stato l’anno con ilpiù intenso mai registrato. Lescientifiche sulla causa di questoimprovviso esplorano vari fattori, dalall’eruzione del vulcano Hunga-Tonga.Da quando l’essere umano è in grado di registrare le temperature globali non c’è mai stato un anno tantoquanto il. Colpa deldai combustibili fossili? Di sicuro la CO2 e gli altri gas a effetto serra hanno avuto un ruolo importante, ma untanto repertino delle temperature non era statoda nessun climatologo.Per questo motivo ora glidel clima di tutto il mondo stanno cercando di capiresia successo. Se ne è parlato a inizio dicembre in una riunione presso l’American Geophysical Union dove diversi ricercatori hanno presentato le lorosu un aumento delle temperature globali così repentino a partire da inizio 2023.