Ilfattoquotidiano.it - Barbiana, 70 anni fa l’arrivo di don Milani. La canonica, il cartello “I care”, l’officina: cosa resta di un santuario religioso e civile

Adele Corradi, la professoressa che ha accompagnato donnegli ultimidella sua vita, morta il 23 novembre a 99(il 9 dicembre ne avrebbe compiuti cento), si chiede, nell’appendice del suo libro Non so se don Lorenzo, edito da Feltrinelli, in che senso donpossa essere ritenuto “testimone del Vangelo”. Risponde così. Non tanto per la sua vita di estrema povertà, di spoliazione totale. Neppure per la scelta dei poveri. Meno che mai per le sue prediche (“durante la messa non parlava mai”). L’annuncio del Vangelo in don“avveniva attraverso le sue opere”. E’il suo vangelo. “si può ben dire opera di don Lorenzo. E’ esistita perché l’ha inventata lui”, scrive la Corradi.Quando donil 7 dicembre 1954 vi fu esiliato dalla Curia fiorentina,, a circa 800 metri di altezza, sul monte Giovi, nel Mugello, era un grumo di una ventina di case e una piccola chiesa con la