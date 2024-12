Ilrestodelcarlino.it - Babbo Natale in bici al Sant’Orsola, ecco la pedalata solidale per i piccoli pazienti della Cardiologia

Bologna, 14 dicembre 2024 – ‘Babbiinper il cuore’: è tornata questa mattina lache tutti gli anni porta doni e spensieratezza airicoverati nel reparto die cardiochirurgia pediatrica dell’età evolutiva del Policlinico. E così il viale che conduce al padiglione 23 si è tinto di rosso e animato di trilli di campanello e canti gioiosi per la quinta edizione dell’iniziativa è organizzata dall’Asd Maverix per ‘grandi cuori’, che come tutti gli anni sceglie l’associazione bolognese per donare un po’ di spensieratezza ai, bambine e bambini, ma anche ragazzi e ragazze, che sono ricoverati in reparto. ©massimogennari2024 Iinsieme ai loro genitori hanno potuto vivere un momento di gioia a sorpresa al fianco delle psicologhe, dei volontari e delle assistenti sociali dell’associazionegrandi cuori e del personale medico sanitario.