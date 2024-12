Sport.quotidiano.net - Spezia sfida Sampdoria: Semplici cerca riscatto al Ferraris

Potrebbe sembrare una situazione disastrosa quella del prossimo avversario dello. In casa della, con fischio d’inizio del match alle 17.15, gli aquilotti domani troveranno al ’’ una squadra appena affidata all’ex tecnico aquilotto Leonardo, che si trova a 17 punti, ovvero poco meno della metà di quanto ottenuto dai ragazzi di mister D’Angelo (che ne ha accumulati 33). Ma la classifica corta, al di là del quarto posto, recita tutt’altro: da quella posizione, i blucerchiati, quintultimi a pari merito con Salernitana e Modena (con dietro Frosinone, Cosenza e i due fanalini Sud Tirol e Cittadella), distano soltanto 7 punti, mentre addirittura con soli 4 punti, raggiungerebbero il primo spazio libero per disputare i playoff. Insomma, una stagione che certo non si può definire archiviata e anzi, dalla piazza genovese si attendono una risalita rapida.