Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Cresce l’attesa per la 17esimadiBKT, un turno che promette di regalare grandi emozioni e che si chiuderà con la sfida di domenica tra Salernitana e Juve Stabia, visibile suin modalità gratuita. In programma per domenica 15 dicembre alle 17.15, il match dell’Arechi vedrà i padroni di casa tentare il tutto per tutto per allontanarsi dalla zona play out mentre le Vespe, guidate da Guido Pagliuca, scenderanno in campo con la determinazione di chi vuole inaugurare una scia positiva dopo il successo conquistato al Romeo Menti contro il Sudtirol. I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.