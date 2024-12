Sport.quotidiano.net - Sassuolo verso Frosinone: sfida tra ex e ricordi di Serie A

Lanciato in vetta alla classifica da una striscia record di 32 punti in 12 partite e da cinque vittorie consecutive, il ‘gruppone’ di exdi stanza amarcialo ‘Stirpe’, l’impianto ciociaro dal quale i neroverdi la scorsa stagione – entrambe le squadre erano in A – uscirono sconfitti per 4-2 e dove sono in diversi, tra quanti saranno in campo domani da ospiti, ad avereimportanti. Nelche rincorre la A ci sono infatti quattro protagonisti delche la A la centrò, stravincendo il campionato cadetto nel 2022/23, sfruttando le capacità di Fabio Grosso, oggi seduto sulla panchina neroverde, ma anche di Daniel Boloca, Samuele Mulattieri e Luca Moro, anche loro protagonisti dell’ultimo exploit ciociaro. Fu, quella stagione, quella della consacrazione del tecnico romano, poi passato all’Olympique Lione, ma anche e soprattutto di Boloca – che passerà al, con cui esordirà in A, in estate, e con ilha esordito tra i ‘pro’ – e Mulattieri, anche lui arrivato in neroverde in estate, che marchiò la promozione dei laziali segnando quei 12 gol che sono, ad oggi, il suo migliore score stagionale.