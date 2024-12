Bergamonews.it - Il Vespa Club celebra Santa Lucia con un corteo per i bimbi del Policlinico San Pietro

Bergamo. I centauri deldi Ponte Sanhanno scaldato i motori per un evento speciale in onore di. L’Ape Piaggio, decorata per l’occasione, ha trasportato lalungo le vie della città, accompagnata dai vespisti che, guidati dalla Polizia locale, l’hanno scortata in un emozionantea tappe.Quest’anno, un gesto di solidarietà ha segnato la prima tappa del percorso, che ha vistofare visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria delSan(Gruppo San Donato), un evento sostenuto dalla Gsd Foundation Ets. Giovedì 12 dicembre, alle 18,ha fatto il suo passaggio davanti ai piccoli pazienti, portando un sorriso e un po’ di gioia durante le festività. Ilha proseguito poi con altre tappe simboliche lungo la città.