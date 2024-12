Sbircialanotizia.it - Il rispetto dell’ambiente negli stadi, al via ‘One Mission, One Planet’

Leggi su Sbircialanotizia.it

Una campagna di Marevivo con Bat Italia e Udinese Calcio Fondazione Marevivo lancia la campagna 'One, One Planet', una iniziativa, realizzata in partnership con Bat Italia e Udinese Calcio con la partecipazione della start-up JustOnEarth e il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, che punta a ridurre le ei di CO2 e a contrastare .