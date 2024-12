Agi.it - Abu Mazen incontra Mattarella: "L'Italia riconosca la Palestina"

AGI - "Lei è il benvenuto, ine a Roma, ed è per me di grande interesse potere dialogare con lei questa mattina". È il Presidente della Repubblica, Sergio, ad accogliere così al Quirinale Mahmoud Abbas, Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, in visita ufficiale.rivolge allora "con vero piacere" il suo benvenuto all'ospite, ricordando tanto l'incontro di tre anni fa sempre al Quirinale, quanto, "con grande piacere - annota - la sua accoglienza quando, nel 2016, con grande amicizia, ci siamo visti a Betlemme". Era presente all'incontro il Vice Presidente del Consiglio dei ministri - ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. "Sentiamo amicizia e calore, e apprezziamo il sostegno reale dell'al popolo palestinese", ha detto il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese nel colloquio al Quirinale.